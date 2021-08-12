加譴責運毒案判死 華使館：於法不容

遼寧省高級法院周二對加拿大籍謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案二審，維持死刑判決。加國外長加諾（Marc Garneau）發聲明強烈譴責中國法院判決及「任意判刑」。謝倫伯格原於2018年被判囚15年，其後他上訴但於2019年1月，即孟晚舟被加拿大扣查後一個月被改判死刑。

中新社報道，中國駐加使館發言人回應說，加方此舉嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神。發言人稱，加方聲明於法不容、於理不合、於情不通，強調中方絕不會允許任何國家的毒販來荼毒中國人民；要求加方切實尊重中國司法主權，謹言慎行，停止發表任何不負責任的言論，以免自取其辱。

歐盟周二發聲明批評死刑不人道，呼籲對謝倫伯格寬大處理。中國駐歐盟使團發言人同日回應，稱案件有關程序完全合法，證據確實、充分，強調歐方聲明肆意干涉中國內政和司法主權，中方堅決反對，也絕不接受；敦促歐方切實尊重法治精神和中國司法主權，停止不負責任的言論。