斯帕弗間諜罪成囚11年 加斥不公平 杜魯多：續爭取與康明凱同獲釋

駐華大使：斯帕弗精神很好想回家

加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）昨赴丹東法院旁聽，並在判決後探視斯帕弗。路透社報道，鮑達民在視像中表示對裁決失望，譴責中方司法程序欠缺公平和透明度，預計斯帕弗要在中國完成刑期後才會被驅逐出境。鮑達民提到，他已經將裁決結果通知斯帕弗的家人，並且替斯帕弗向外界傳遞3個訊息，包括感謝所有人的支持、精神很好和很想回家。

加拿大總理辦公室網站昨發出聲明稱，斯帕弗已被拘留超過兩年半，中國司法程序缺乏透明度，審訊不符合國際法的最低標準要求。他表示，加拿大的首要任務仍然是確保斯帕弗及康明凱獲釋，加拿大政府會繼續向兩人及家屬提供協助。

25國外交官聲援斯帕弗康明凱

25國共50名駐華外交人員昨日前往在京加拿大駐華大使館聲援，包括美國、日本、英國、德國、法國及立陶宛外交官。美國駐華大使館臨時代辦米德偉（David Meale）昨日發聲明譴責判决，表示斯帕弗和康明凱應立即獲釋，認為相關訴訟是「公然企圖」利用人作為「討價還價的籌碼」，這種做法受到國際社會的強烈譴責，與中國的國際人權承諾不符。德國外長馬斯（Heiko Maas）昨亦在聲明中呼籲中國釋放康明凱和斯帕弗，稱德加將站在一起。杜魯多感謝盟友聲援，表示加方會繼續努力，直至兩人安全回國。

美駐華大使斥中方「用人作籌碼」

加拿大警方2018年12月應美國要求在機場拘押孟晚舟，數日後，中方扣留了加拿大公民康明凱和斯帕弗（見表），指控兩人從事間諜活動。康明凱和斯帕弗的案件在今年3月份陸續開庭，康明凱案尚未宣判。目前，加方也在最後審理孟晚舟的引渡案，預料近期將做出裁決，一些評論認為她有可能被引渡至美國，彭博社形容其「逃脫引渡的機率僅有1%」。路透社昨日指，在斯帕弗案宣判之際，代表孟晚舟的加拿大律師正在做最後努力，說服法院不要將她引渡到美國。

學者：釋放孟晚舟 或「網開一面」

中方昨日未回應判決。中國外交部發言人曾多次表示，康明凱和斯帕弗案涉嫌危害國家安全，孟晚舟案則純粹是政治事件，強調二者性質不同，呼籲加方立即釋放孟晚舟。上海復旦大學教授吳心伯曾對《紐約時報》表示，如果加拿大政府採取措施釋放孟晚舟，中國政府可能會網開一面，「（如果）加拿大處理得好，後面的部分可能就比較靈活了」。

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