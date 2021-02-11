中美合研DNA疫苗 「科興溝針」測試獲批

據澎湃新聞報道，該新冠DNA疫苗為艾棣維欣和美國生物製藥公司INOVIO聯合研發，去年7月獲批在中國進入臨牀測試，1期臨牀測試在上海華山醫院展開。去年12月與江蘇省疾控中心合作在江蘇省開始2期臨牀測試。

去年江蘇做第2期臨牀測試

艾棣維欣稱，目前該疫苗已獲准與滅活疫苗開展探索序貫免疫策略的臨牀測試。計劃在中國啟動的序貫免疫策略研究分為兩項臨牀測試，「一項探索在18歲以上健康成年已接種新冠滅活疫苗受試者中，加強免疫新冠DNA疫苗的安全性和免疫原性的隨機、開放、陽性對照設計的1、2期臨牀測試」以及「一項隨機、開放設測試陽性對照評估在健康成年及老年受試者中，注射不同劑量新冠DNA疫苗並進行滅活疫苗加強免疫的2期臨牀研究」。

與DNA疫苗做聯合免疫的是科興中維的「克爾來福」。艾棣維欣方面表示，DNA疫苗與克爾來福已完成的相互交叉的異源初免-加強的序貫免疫臨牀前動物測試結果表明，序貫免疫策略能試驗高水準特異性結合抗體、中和抗體，及抗原特異性的細胞免疫反應。

此前，科興已做滅活疫苗第三針的研究。艾棣維欣創始人兼董事會主席王賓博士表示，不同技術路線疫苗開展序貫免疫策略是疫苗應用領域的重要研究方向，為進一步增強各技術路線疫苗的免疫效果提供了高效的解決方案。「在目前Delta及其他新冠病毒變異株流行的背景下，啟動序貫免疫策略的臨牀測試非常有意義，能夠為抵抗後試驗變異株為主的疫情儲備新的免疫方案及臨牀資料」。

同屬核酸疫苗 可室溫保存

DNA疫苗與mRNA疫苗同屬核酸疫苗，被稱為「第三代疫苗技術」。新冠DNA疫苗也是中國疫後佈局的五條技術路線之一。相較於mRNA疫苗，這款DNA疫苗的優勢在於穩定好，室溫下可保持穩定1年以上，在標準冷藏溫度（2至8℃）下保質期可達5年。

（綜合報道）

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