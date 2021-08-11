加漢涉運毒上訴 遼寧維持死刑

據中新社報道，遼寧省大連市中級法院認定，被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，伙同他人走私222.035公斤甲基苯丙胺（俗稱冰毒），其行為已構成走私毒品罪。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，以走私毒品罪判處被告人謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

宣判後，謝倫伯格不服並提出上訴。遼寧省高級法院組成合議庭，公開開庭審理，認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。

駐華大使：加正審孟晚舟案

駁回上訴非巧合

對此，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）昨表示譴責並呼籲寬大處理。路透社引述鮑達民稱，加拿大仍然對中國使用死刑深表關切。鮑達民還說，中國宣布謝倫伯格的上訴結果時，加拿大正在審理華為高管孟晚舟的案件，這「不是巧合」。

另據加拿大駐中國大使館官方微博，加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）昨也發表聲明，強烈譴責中國維持對謝倫伯格死刑判決的決定。

聲明說，加方一再向中國表示堅決反對這一殘酷且非人道的刑罰，並將繼續與中國當局交涉，為謝倫伯格提供寬大處理。「無論任何案件，我們都反對死刑。我們譴責對謝倫伯格先生刑罰的任意性。」