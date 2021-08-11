蔡英文：日美關注台海逼大陸更謹慎

據台總統府發布的專訪全文，蔡英文還表示，大陸在做各種決策時，應該必須要考慮國際社會的動向，主要的先進國家對台灣關心程度愈高、合作程度愈強，中國在軍事活動等決策上就不得不更加慎重。她說，台灣將採取「維持現狀」的立場，強調「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

AIT主席：美需強化台海阻嚇力

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）日前亦形容台海面臨「空前」的不確定因素。他接受美國智庫戰略暨國際研究中心訪問時稱，原因是北京變得更自信及武斷，國家主席習近平「一人決策」下，沒人能夠質疑政策方向。他認為，美國未來仍將重點強化台海阻嚇力，同時團結盟友伙伴。

與此同時，美國國防部助理部長提名人卡爾林（Mara Karlin）因其任命案在參議院受阻而致函共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley），當中就台海議題明確表態。霍利辦公室昨公布的信函原文顯示，卡爾林稱，鑑於美國在《台灣關係法》下的對台承諾，及中國對台灣人脅迫日益頻繁的情况下，美方應將嚇阻中國侵略台灣列為優先工作，並以「拒止式嚇阻」（deterrence by denial）作為主戰略。