立陶宛台灣互設代表處 京召回大使 北京：主權紅線不可碰 維爾紐斯：決心與台發展關係

歐盟支持立陶宛

外交部昨發布新聞稿表示，中方正告立方，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。外交部強調，中方維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰，敦促立方「立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠」；又正告台灣當局「台獨」是死路一條。

立陶宛外交部隨後發聲明證實，已獲中方外交部告知此事，感到遺憾，但「重申在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係」。

歐盟對外事務部昨支持立陶宛與台灣互相設處，稱中國與成員國外交齟齬將影響歐中關係。歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）對中央社表示，歐盟承認中華人民共和國代表中國政府，也有興趣與台灣進一步深化關係。

立陶宛於1990年脫離蘇聯獨立，翌年與中國建交。公開報道顯示，立陶宛2017年曾與中國簽署「一帶一路」倡議諒解備忘錄；2018年11月，時任總統格里包斯凱特應邀訪華。

2019年後態度急轉 親台疏遠大陸

2019年立陶宛聲援香港反修例運動引起外交風波，其後立陶宛對華態度急轉直下，轉與台灣交往趨密（另見表）。2019年起，立陶宛連續3年發布國家安全報告，將中國列為其主要國安威脅；同時，在香港、新疆等問題上多次以與中方相反立場表態。今年5月，立政府退出中國-中東歐「17+1」合作。

另外，在台灣去年向立陶宛捐贈口罩後，立陶宛6月贈送台灣新冠疫苗。7月，立、台宣布互設代表處，台方宣揚這將成歐洲第一個以「台灣」為名設立的代表處。美國對台灣此「外交成果」表示讚賞。基於國際社會普遍承認北京「一個中國」政策，以往台灣在非邦交國僅能以「台北經濟文化辦事處」名義設代表機構而不能設使領館。

翻查資料，中國召回駐外大使的做法罕見，上一次是在1995年，因美國政府允許時任台總統李登輝訪美，中國召回時任駐美大使李道豫。往前追溯，1981年因荷蘭政府為台灣建造潛艇，中國曾召回駐荷蘭大使。

召回大使罕見 上次為李登輝訪美

澎湃新聞引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，召回大使是因立陶宛在中國核心利益上挑釁中國，客觀上會對雙邊關係造成影響；但目前為止，此舉仍然表明雙方希望將問題限制在可管控的程度，控制在外交領域，接下來要看立方會否繼續一意孤行，這取決於立方是否意識到問題的嚴重。崔洪建指出，立陶宛是歐盟國家，而一貫強調外交一致原則的歐盟，在此事上可能會出現意見分化而面臨尷尬境地；部分國家可能會對立方表達某種支持，同時其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式。

另據中央社報道，台外交部發言人昨就事件表示，台灣與立國規劃互設代表機構，主要為拓展經貿及文化等合作，未來將密切關注事件發展；又稱立陶宛「捍衛國家尊嚴與自由理念的堅定意志令人敬佩」。

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