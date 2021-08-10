中俄聯合演習開幕 殲20亮相

新華社報道，兩軍參演官兵昨按作戰編成編組13個地面方隊、兩個空中梯隊，接受沙場檢閱。由殲20、殲11、殲16、殲轟7A、轟6和運20等各型飛機組成的六個空運航空兵梯隊壓軸亮相。

中方西部戰區副司令劉小午和俄軍東部軍區副司令諾蘇列夫，分別擔任聯合指揮部正指揮，在儀式上分別致辭。

該次聯合演習以聯合維護地區安全穩定為課題，分「聯合籌劃」、「陸上進攻」兩個階段組織實施。第一階段重點演練聯合指揮部判斷情况、磋商方案、定下決心、組織協同等內容；第二階段則重點演練展開聯合作戰布勢，對敵實施飽和火力突擊，綜合毀癱敵作戰體系，縱深清剿追殲殘敵。

演習望拓展作戰領域深度共出逾1萬兵力

報道指出，演習旨在「拓展中俄兩軍聯合反恐作戰領域深度，展示共同維護國際和地區安全穩定的堅定決心和強大實力」，「體現了中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的新高度」。

據兩國國防部早前宣布，此次聯合演習，雙方將派出兵力共1萬餘人及投入多型飛機、火炮和裝甲裝備。