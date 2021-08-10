阿里被控性侵者承認「有過度親密行為」 張勇：員工遭辭退永不錄用

中新網報道，張勇在公告中表示，「鑒於曲一（王成文在阿里內部的花名）承認存在和同事××在醉酒狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用。關於他是否有強姦或者猥褻等違法行為，等待警方的調查結論和行動。」

同時，與事件有關的同城零售事業群（事業部）總裁李永和、人事專家徐昆引咎辭職，首席人力資源官童文紅記過處分。

公告稱，HR（人事）團隊「對人的關注、關懷不夠，理性多了，感性少了，缺乏感同身受」，及「缺乏應急響應體系和存在嚴重的判斷失誤」，未能第一時間將涉嫌違法的當事人停職，「背後是HR文化體系和能力的建設出現了重大問題」。

稱支持員工拒絕陪酒

張勇稱，事件已對女員工造成巨大傷害，無論警方調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」

他宣布，阿里將開展3方面反思和行動，包括開展對於包括性騷擾在內的員工權益保護培訓和調查，開通專門舉報通道；對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同制定《反性騷擾行動準則》；旗幟鮮明地反對醜陋的陪酒文化，不分性別，無條件支持員工拒絕陪酒。

針對事件中被阿里女員工指陪酒的濟南華聯超市員工張國，濟南華聯超市昨再發聲明指，張未能遵守員工行為規範，產生極壞影響，據公司制度規定，決定予以辭退。其是否存在違犯法律的行為，有待警方調查確定。

涉案人擬跳巢遭揭發

昨被阿里開除的王成文，被內地網民揭露曾去字節跳動應聘並通過第一輪面試。字節跳動昨回應稱，核查之後，已無限期終止王成文的招聘流程。

阿里一名女員工上周六（7日）在網上揭發，她上月27日出差時被迫陪酒及遭灌醉，先被客戶猥褻，後其上司王成文4次偷入她的酒店房間性侵。

她向公司高層、人事部門反饋卻遭漠視，一度到公司飯堂派傳單維權。出差地點山東濟南警方已對事件立案調查。