研究：夏季炎熱民眾疏於防疫

據《健康時報》昨報道，該項對公眾風險感知和防疫行為變化的研究，由中國疾控中心環境與人群健康重點實驗室牽頭，是基於2020年北京新發地批發市場疫情做的回顧調查，共蒐集1000份有效回覆。2020年6月11日，北京市新發地批發市場爆發新冠疫情，此時北京也正遭受多次高溫天氣。

熱浪分散警惕 戴口罩少兩成

乘通風交通工具意欲減41%

研究發現，在高溫天氣下，熱浪分散了民眾對新冠的警惕，持續戴口罩的行為減少了20.6%；暴露在高溫天氣中，持續佩戴口罩的可能性平均下降58%，乘坐通風良好公共交通工具的可能性下降41%。研究認為，高溫天氣會擾亂公眾遵守預防措施，夏季高溫對公共衛生來說是一個迫在眉睫的挑戰。

研究去年北京新發地疫情

研究總結分析，高溫熱浪或是降低人們遵守新冠預防措施的一個重要驅動因素。在高溫天氣中，呼吸短促、悶熱和出汗所產生的不舒服的身體和心理感覺，或是降低公眾戴口罩依從性的主要原因。此外，對新冠疫情在炎熱天氣下會減少的誤解，也可能削弱大眾對疫情的預防。

前述報道稱，該研究雖然針對的是2020年夏天的北京，但今年夏天，高溫下這些問題或依舊在重演，全國多地疫情依舊嚴峻。

（新冠疫情）