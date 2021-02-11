智庫「真相報告」斥美「抗疫失敗國」 指病毒溯源「恐怖主義」 王文曾任《環時》社評編委

這份報告由中國人民大學重陽金融研究院、太和智庫、海國圖智研究院聯合研究並發布。人大重陽金融研究院執行院長王文曾是《環球時報》主管評論的編委，太和智庫及海國圖智研究院的專家多是體制內人士，立場較傾向於內地官方。

3間智庫聯合研究

專家多屬體制內

新華社報道，在國際上，美國是「病毒擴散國」「疫情源頭嫌疑國」和「全球抗疫破壞國」。美國對疫情在全球範圍內的擴散具有不可推卸的責任，疫情爆發後，仍然有2000多萬美國公民出國。同時，美國奉行「疫苗民族主義」，對外出口新冠疫苗僅佔美國疫苗產量的不到百分之一。除了拒絕國際疫苗合作，美國還大搞「溯源恐怖主義」和對他國的有罪推定，並以「退群再入群」的行為擾亂國際抗疫秩序。

斥美對華有罪推定

指美「源頭嫌疑國」

美國政府曾多次宣稱新冠病毒由武漢病毒實驗室擴散。《報告》則質疑，美國在2019年下半年爆發的所謂不明原因的「呼吸系統疾病」（也稱「白肺病」）是否就是新冠肺炎？德特里克堡以及美國其他生物實驗室究竟在開展何種研究？是否與冠狀病毒相關？安全措施實施情况如何？與全球新冠病毒疫情起源是否有關聯？這些都是新冠病毒溯源中理應得到解答的疑問，但美國政府一直在掩蓋。

美國政府曾多次抨擊中國阻撓疫情溯源。中新社引述《報告》指出，2021年5月末，拜登政府要求情報機構「掛帥」調查新冠病毒起源。為了實現「實驗室泄漏論」的預設立場，美國政府拋棄科學研究，讓情報部門在90天內拿出溯源調查結論，這無疑是徹頭徹尾的政治鬧劇。

新冠疫情在湖北武漢爆發以來，美國對中國疫情防控曾作多番指控，包括疫情信息不透明、封禁居民無人權、及曾企圖掩蓋疫情並造成全世界擴散等。新華社報道，美國國家衛生研究院院長弗朗西斯·柯林斯（Francis S. Collins）前日在接受美國廣播公司（ABC）「本周」欄目採訪時表示，美國在遏制感染Delta病毒株的問題上「失敗」，並且「現在正在付出可怕的代價」。

（綜合報道）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676