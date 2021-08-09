北京設恢復高層對話條件 澳方拒絕

澳中商會會議 駐澳大使罕見缺席

據美國之音報道，在澳中商會上周四晚間舉行的一次會議上，佩恩表示，「中國方面建議我們說，如果我們滿足某些條件，他們將同意（與澳方）恢復對話。」但是，她明確告訴北京，「澳洲在對話問題上不設條件。我們現在不會答應他們提出的條件。」

中國駐澳大使成敬業罕見缺席會議。此前，在4月澳中商會的活動中，他曾發表視像講話。對於佩恩的說法，北京方面暫未回應。

中澳關係從2018年澳方禁止華為參與澳洲5G網絡建設逐漸降溫，至去年澳總理莫里森呼籲國際社會就新冠病毒溯源展開獨立調查而急速惡化。此外，在南海、新疆及台灣等議題，澳洲均與北京唱反調。

中國外交部發言人趙立堅曾強調，自2017年下半年以來，中澳關係屢屢遭遇嚴重困難，其根源在於澳方違背國際法和國際關係準則，粗暴干涉中國內政，損害中國利益，對兩國各領域交流合作無端設限，責任完全在澳方。