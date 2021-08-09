穿Nike不穿匹克 巴西男足被轟

「新浪體育」、「網易體育」等多家傳媒，以「巴西男足不穿中國品牌領獎服」、「巴西男足不公正對待中國品牌」話題標籤，通過微博發布報道稱，巴西男足領獎時全隊「故意」將匹克的領獎服綁在腰上，完全沒有保證贊助商的應有權益。報道指出，巴西隊其他奧運選手在領獎時都穿了領獎服。

傳媒稱「故意」不穿中國品牌

網民質疑帶頭搞事

有網民質疑傳媒「帶節奏」（帶頭搞事），最熱門的幾則評論表示，「違約就賠錢唄，合約肯定有說好的」，「該品牌方自己處理的事，就讓品牌方自己處理，拉國家層面幹啥？ 」「褲子上不也有匹克的logo（標誌）嗎？ 」有網民則稱，以後就不要再贊助巴西，「狼喂不熟 」；亦有人表示「無所謂，穿了也不代表尊重，專心搞強自己」。

匹克稱違協議 已與巴方交涉

匹克昨晚回應表示，尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有贊助商權益，但根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一穿匹克全套裝備領獎，不得出現其他品牌露出，「很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，且並未在賽前與匹克進行任何溝通」。聲明稱，將積極通過合法途徑維護品牌應有權益。

公開報道顯示，匹克由福建泉州商人許景南在1989年創立，曾於2009年9月在港上市，2016年退市。巴西奧委會在里約奧運會後更換了贊助商，選用匹克取代了2012至2016年使用的Nike，雙方合同將在2024年12月到期。