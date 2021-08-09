阿里員工控訴上司性侵 派發傳單維權反遭威嚇

據事主上周六發帖稱，她上月27日在颱風天下被領導王成文強迫一齊去山東濟南出差，當晚與客戶吃飯期間被領導等人灌酒。在她醉酒無意識後，客戶在飯桌上對她又親又摸，並帶到一個無人的包間猥褻。事主表示，她事後看閉路電視方知此事，全程王成文知情但無制止。

指飯局灌酒 偷辦房卡4次入房

事主續稱，她7月28日在酒店房間醒來發現全身赤裸，房間裏東西散落一地，牀頭櫃上有拆開過的避孕套。事主報警後，警方取得酒店閉路電視，發現在她被同事送回酒店後，王成文曾問酒店前台要到她的房卡，前後4次進入其房間，最長一次待了20多分鐘。王成文當日被傳訊到派出所接受審問時，稱是女事主主動。

投訴無果 員工飯堂抗議遭恐嚇

到上周二事主返回杭州後，向所在業務組負責人等多名上級反映此事，要求開除王成文。上級一再拖延回應，最後表示不會開除王。她隨後在公司群組曝光事件，但信息被強制撤回，本人被移出群組。她唯有去員工飯堂發傳單、用大聲公抗議，遭幾名保安搶走傳單及恐嚇並將她帶走。事主表示，在此期間，王成文如無事發生，一直正常工作並與上級互動。

阿里巴巴張勇：氣憤 會全力調查

女事主在帖文最後稱，「我現在已經流乾所有眼淚，再也沒有什麼好在乎的，大不了魚死網破，反正我會抗爭到底！永不屈服。」

事件在網上引起極大反響。《21世紀經濟報道》稱，阿里巴巴前日發聲明，稱無論是猥褻還是性侵，都是非常嚴重的犯罪行為，決不容忍，將全力配合警方調查。張勇昨凌晨再在阿里內網發文稱，他對事件感到「震驚、氣憤、羞愧」，「相關的各級業務主管都有責任，都首先應該為冷漠、為沒有及時處理而道歉」。張勇表示會盡快在公司內部調查清楚，給社會交代。

濟南公安槐蔭區分局昨通報稱，已對「阿里女員工被侵害」一事調查取證。