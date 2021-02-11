貨船逾半人發燒 漂浮7日求助無果 「疫情管控」拒入港 華籍船員哭訴：當局不能「見死不救」

網上流傳的求救信息顯示，一名身穿橘紅色工服，戴口罩，並持內地身分證的男子稱，船上共有20名中國船員。7月30日凌晨從菲律賓塞米拉拉（Semirara）裝載煤炭返江蘇南通如皋卸貨。當晚貨輪大管輪出現發燒，船員隨即與船公司聯繫。未料翌日二管、三管和機工與大廚同時發燒。船員聯繫代理公司，並在船艙保持消毒與隔離，但病毒仍然蔓延。

該男子稱，「弘進輪」過台灣時，原船代公司終止合作，換成浙江寧波的代理。對方告知因南通疫情防控拒絕該船進港，要求船東和租賃方另想他法。至上周二（3日）凌晨，「弘進輪」行進在舟山附近，主機出現故障，在馬迹山拋錨維修，並向馬迹山交管申請緊急醫療服務。但寧波12395（水上遇險求救熱線）回覆稱，疫情防控期間相關申請需要由船代公司申請。但寧波的代理也在隨後終止合作。

南通拒進港無代理公司幫助 舟山促船家勿救

船公司向續舟山市政府求助，但舟山沒有一家代理公司願意提供幫助。該名男子語帶哽咽，稱現在船上已有13人出現發燒，且已無法控制蔓延，自己也出現不適症狀，有人還出現呼吸困難，呼籲看到短片的民眾提供幫助。

媒體人微博評論：活活逼死12同胞？

實名認證網民「媒體人胡新成」在微博稱，當地相關單位已接通知，要求遠離弘進輪。「船上20人已有12人（現13人）出現發燒，很明顯這艘船疫情相當嚴重。要求各航運公司船舶不要靠近，不要救助。特別是在這艘船附近的船舶要遠離。」「媒體人胡新成」並評論稱，「宏（弘）進輪同胞喊救命已經7天了，舟山市有關部門自己不救助同胞，還要求其他路過船隻不要救助，你這不是要把這12名同胞活活逼死嗎？」

事發7日啟動救助 舟山稱「高度關注」

昨日下午，舟山市就上述求救信息通報。稱舟山市疫情防控辦高度關注「GRANDPROGRESS弘進輪」船員求助事件，已開始啟動緊急救助程序。將嚴格按照疫情防控相關規定要求，嚴密制定方案，確保救助安全，並及時公布相關信息。

通報還稱，「弘進輪」為巴拿馬籍船舶，共有20名船員在船，13人發燒。該輪7月30日從菲律賓出發，入境目的港為江蘇南通如皋。由於目的地港拒絕接收該輪，致使該輪滯留舟山海域。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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