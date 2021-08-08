網民紛送辣條魔芋絲 跳水新星家變打卡點

一家9口 月入不足5000人民幣

全紅嬋出身廣東湛江農民家庭，一家9口主要收入除了全父每年賣蔗的兩萬元人民幣（下同），與每月合共3000多元的低保補助。

全紅嬋5跳之中，3次獲得難度系數3.2下的96分滿分，5跳合共取得466.20分。打破奧運女子單人10米台跳水陳若琳2008年在北京奧運創下的447.70分紀錄。她過往訪問也被翻出，影片中直言因讀書成績欠佳和掙錢為母親醫病，「被騙去跳水」，每日須跳水過百次、陸地跳近300次，放假也只能待在家，連遊樂場和動物園都無去過。

不同其他中國隊運動員感謝國家與教練的發言，其言論在網上掀起關注。據內媒報道，內地文化旅遊景點、動物園、遊樂場紛紛向全紅嬋發出邀請，送年卡、VIP接待等。全紅嬋家門口堆滿一箱箱網民和商家贈送的辣條、魔芋絲，更成為「網紅打卡地」，每天來參觀的人絡繹不絕，並留影甚至直播。湛江企業也送她住宅、商舖和獎金，其父則堅持拒收20萬人民幣獎金，表示不能消費女兒的榮譽，最後只留下一筒贈送的鮮花。