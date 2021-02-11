防疫不力 南京衛健委主任免職 內地增95本土例 揚州累計272宗

國家衛健委通報，內地上周五新增95宗本土感染，包括75宗確診，分別為江蘇53宗、湖北9宗、湖南9宗、河南4宗；本土無症狀感染者20宗，分別為湖北15宗，河南4宗，湖南1宗；另山東新增1宗疑似個案。江蘇揚州再多52宗本土確診，累計272宗，已超過爆發地南京，成為疫情防控主戰場。南京上周一（2日）後連續5天新增回落到個位數，並連續兩日新增1宗；7月20日以來南京累計報告本土確診229宗。

先期15人被問責 南京副市長記過處分

在外界多番質疑後，南京開始就祿口機場最早爆出疫情追責。江蘇省紀委監委和南京市紀委監委昨日稱，先期處理防疫不力的相關人員，至少15人被問責，其中南京副市長胡萬進被政務記過處分，市衛健委主任方中友被免職。南京新一輪疫情始於7月20日，當局在對南京祿口國際機場工作人員定期檢測核酸時，發現9宗陽性結果，患者主要為參與機場的清潔工人。此後，南京疫情蔓延多個省市，其中包括首都北京、遼寧瀋陽和大連、安徽蕪湖和馬鞍山、廣東中山和珠海、四川成都綿陽和瀘州、湖南常德和張家界等。

河南鄭州市截至昨晚5時完成全市第二輪核酸檢測，1083萬人共檢出5宗異常結果，昨晚6時通報當地再新增2宗本土確診、3宗無症狀感染者。其中1名新增確診者為發生院內感染的市六院醫生，其核酸檢測至第8次才確診。澎湃新聞報道，自7月30日以來，鄭州市累計報告本土123人染疫，二七區及管城區、金水區、新鄭市的中高風險地區將開展第三輪檢測，不參加的居民健康碼將改為黃碼。

湖北上周增24宗 全涉武漢沌口地盤

日前在鄭州的國務院副總理孫春蘭，轉赴水災災情嚴重的河南新鄉，要求當地積極應對疫情災情雙重挑戰，確保大災後無大疫。另據央視新聞報道，湖北省上周五新增的24宗本土感染，均為中建三局武漢沌口項目地盤關聯人員，在隔離、管控、流行病學調查範圍內繼續排查發現。

（新冠疫情）