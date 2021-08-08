美卿關注華擴核武 王毅促勿干涉內政

籲華停南海「挑釁」 批新疆香港人權問題

美國國務院周五發布聲明稱，布林肯在會上呼籲中國停止在南海的「挑釁」行為，並「對西藏、香港和新疆持續存在的侵犯人權行為表示嚴重關切」。聲明還說：「國務卿還對中國核武庫的快速擴張表示深切關注，這種擴張突顯出北京嚴重偏離其數十年來基於最低威懾的核戰略。」

中新社報道，王毅在同一場會議上稱，各國之間相互平等，不應將自己的好惡強加於人，不能打着民主人權幌子，肆意干涉別國內政，甚至謀求地緣私利。東亞國家歷史上大多有遭受列強欺凌的共同經歷，而今天的時代，不應再有什麼「教師爺」，也不需要什麼「救世主」，各國的命運應掌握在自己手中，地區前途應由各國共同開創。

王指域外國介入成南海最大威脅

《聯合早報》認為王毅在不點名批評美國。「新華社」引述王毅稱，南海局勢總體穩定，航行和飛越自由獲依法保護，這是中國和東盟國家共同努力的結果，不容唱衰和抹殺。中方願同東盟國家在《南海各方行為宣言》基礎上，盡早達成有效、富有實質內容並符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。

王毅又稱，近年來域外國家的介入已成為損害南海和平穩定的最大威脅。所謂「不區分域內域外國家」的說法，無視南海沿岸國的正當合法權益，濫用「航行自由」，更是對沿岸國主權和管轄權的挑釁，理應受到地區國家的抵制和反對。