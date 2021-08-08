環時：美勞權組織索華企「公益費」 被指「炒作新疆強迫勞動」 工人權利協會未有回覆

官媒《環球時報》昨日報道稱，從國家安全機關獲悉，2018年10月17日，浙江公司下屬新疆和田公司法人代表S先生接到「美聯社」、《紐約時報》電話訪問，要求其解釋「使用非法勞工代工美國品牌服飾」。S否認了相關指控。

但美聯社在2018年12月19日刊登和田公司「僱用『新疆再教育營』拘禁者製作運動服」的報道，並大量援引「新疆拘禁超過100萬維吾爾人和其他穆斯林」的說法，稱澳洲戰略政策研究所（ASPI）的網絡政策研究員魯瑟（Nathan Ruser）「分析了美聯社的衛星圖像」，發現「在和田公司的案例中，服裝廠和『拘留營』通過圍欄連接起來」。同時又稱，據美國海關資料，當年4月有美國品牌開始從和田公司進口100%滌綸T恤和褲子，「運輸紀錄上的位址與『拘留營」的位址相同」。

報道刊出後，WRC在官網上發表其執行董事諾瓦（Scott Nova）的聲明，稱將繼續向該美國品牌尋求「有關中國西部拘留營被拘留者生產其產品」的更多信息，稱「僅僅宣布停止向這家特定工廠下訂單是不夠的」。他另要求浙江公司提供所有員工姓名、職位、入職日期、性別與工資單等資料。

被指僅查看衛星地圖 WRC：採訪有危險

2019年6月24日，WRC再發布報告，稱「基於與美國運動品牌的溝通，與中國人權研究學者對話以及美國海關的紀錄和相關檔」，能夠「很快地證實」相關中美企業在其於新疆工廠內「使用強迫勞動」。但調查報告顯示，其調查方法是查看衛星地圖和翻找原始及二手資料。WRC稱此舉是因為新疆採取「壓制性措施」、「沒有辦法訪問被拘禁的維吾爾族工人」，認定「有效的採訪這些工人不可行，且會帶來危險」。

索60萬美元 兩公司終各付15萬美元

報道稱，WRC在2019年對S名下企業持續追蹤，還向和田公司出具「評估報告」，詳細羅列該公司涉及「強迫勞動」「侵犯人權」等「證據」，指摘「新疆當地政府參與其中」；又威脅會繼續聯絡美聯社、《紐時》等媒體。涉事美國公司、浙江公司及和田公司與WRC開展交涉，援引多個國際權威調查機構的調查結果，但WRC均未採納，還與「人權觀察」「美國公平勞工協會」等NGO組織繼續通報「強迫勞動黑名單企業」，逼迫所有與和田公司有生意往來的美國公司終止合作。

《環球時報》稱，WRC最終向涉事的美國及浙江公司索要60萬美元「捐款」，名義是「為了世界人權更好的明天」。兩家公司為了維繫生意、減少損失，最終各承擔15萬美元、合共30萬美元「人權公益費」平息事件。

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