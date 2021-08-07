內地新感染破百 揚州現16重症 鄭州全市小區封控 孫春蘭視察防疫

綜合報道

全國188中高風險區 揚州累計220確診

國家衛健委昨日通報，在80宗確診中，江蘇佔61宗，湖南9宗，湖北6宗；21宗無症狀感染中，湖北有12宗，河南8宗。全國中高風險地區也增至188個，數量仍在增加中。江蘇揚州市衛健委昨稱，截至5日，揚州市累計報告本土確診220宗，其中重型14宗，危重型2宗。與周三（4日）通報的2宗重型、2宗危重型個案相比，揚州兩天內增加了12宗重型患者。

《健康時報》報道指，揚州重型病例出現主要有兩方面原因，一方面是Delta變種病毒特性；另一方面和病患的基礎病相關，如多數重型病患會有呼吸系統的基礎病，或糖尿病、高血壓、肥胖等。江蘇工作組醫療救治組專家邱海波解釋，國家衛健委的新冠診療方案，將呼吸稍快或者需要吸氧的病人定義為重型。

鄭州分區頒禁足令 多類場所停業

河南水災後爆疫，7月31日至今累計報告本土個案123宗，包括確診21宗，無症狀102宗。據「鄭州發布」微信公號消息，昨起全市社區實行封控管理，中高風險地區「足不出戶」，健康碼標記紅色；封控區域內居民「足不出院」，健康碼標記黃色，每天每戶可安排一人外出購置必需生活物品。市政府部門和事業單位實行彈性工作制，各類企業員工持48小時核酸檢測證明上班。城市公共交通減少發車班次，出租車、網約車不得出市區。美容剪髮、娛樂場所、線下培訓、託幼機構等室內場所暫停開放，嚴禁各類聚集活動，非生活必須場所一律暫時停業。

新華社消息稱，上周赴南京指導防疫的副總理孫春蘭周三（4日）在全國疫情防控工作電視電話會後赴鄭州，考察鄭州疫情的原發地市第六醫院、感染社區和防疫部門等。孫春蘭強調，要加快重點人員協查，堅持逢「陽」必報，並汲取院內感染的教訓，深入排查整頓，醫院院長、科室主任、醫務人員都要負起責任。

（新冠疫情）