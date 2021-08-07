北京聞風：北京爭領跑數字經濟 ／文：鍾鳴九

力締六高地 三方向發力

「六個高地」包括城市數字智能轉型示範高地、國際數據要素配置樞紐高地、新興數字產業孵化引領高地、全球數字技術創新策源高地、數字治理中國方案服務高地、數字經濟對外合作開放高地。中國人民大學重陽金融研究院副研究員劉典對筆者表示，北京推此方案，旨在發揮本身已有的數字經濟優勢。他認為，內地數字經濟蓬勃發展，從城市的角度，北京和上海最為突出。

數據顯示，2020年，北京市數字經濟增加值超過了1.44萬億元人民幣，佔經濟總量已達到40%。去年，北京市經濟和信息化局印發了《北京市促進數字經濟創新發展行動綱要（2020-2022年）》，提出到2022年，數字經濟增加值佔地區GDP比重達到55%。這一增速和佔比不容小覷。

劉典指出，影響數字經濟發展有三個核心因素：資本、技術、商業模式和應用場景創新。北京科教、創新資源高度聚集，近年來始終保持着研發投入強度內地第一；數字化新型基礎設施建設亦在內地領先；應用場景創新走在內地前列，尤其是無人駕駛、遠程醫療和教育等方向。

行業分析人士指出，北京未來將從三方向發力：一是加強基礎研究，聚焦高端晶片、基本算法等關鍵核心技術，超前佈局領先一代的數字技術創新，包括超前佈局6G網絡。二是支持製造業企業智能化轉型，建設一批全球智能製造標桿工廠；三是全面提升市民生活品質，推進1000公里智能網聯道路、水電氣熱網全面智能化、5G網絡全覆蓋、實體醫院醫療資源在線化發展等。

值得注意的是，數字經濟發展亦對治理帶來諸多挑戰，如數據跨境流動、數據安全和個人私隱、平台數據壟斷等。劉典指出，國家需要統籌安全和發展的內在平衡，未來關鍵在於培育健全的數據要素市場。據悉，北京正構建多層級、安全、負責任的數據交易體系，這亦是為內地數字經濟發展探路。不過，消息人士透露，由於疫情之故，北京圍繞數字經濟的一系列後續活動將延期舉行。

文：鍾鳴九