美30多商業團體 籲華府重啟美中貿談

指中國已兌諾 促減進口關稅

《華爾街日報》報道，這30多家團體在信中提到拜登政府一項勞工利益政策時表示，「以勞工為中心的貿易議程，應該考慮到美國和中國加徵關稅讓美國人付出的代價，應取消有損美國利益的關稅」。信中還強調，中國政府之前已經達到和兌現了協議中的「重要基準和承諾」，包括向美國金融機構開放市場，減少美國對中國出口農產品的一些監管障礙等。

團體除美國全國商會外，還有美國商業圓桌會議（Business Roundtable）、全美零售商聯合會（National Retail Federation）、美國農場局聯合會（American Farm Bureau Federation）和半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）等。他們在信中還說，「我們想要表達對繼續與中國就貿易和經濟問題接觸的支持」，及對中美第一階段經貿協議的支持。

報道稱，拜登政府至今未表明是否打算維持對中國商品加徵的關稅，也未就是否執行已達成的第一階段協議或尋求延長該協議發出信號。從這些行業組織的表態來看，美國企業已對拜登政府評估中國貿易和經濟政策的速度愈來愈失望。美國貿易代表辦公室和財政部暫未作出回應。