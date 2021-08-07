安徽警踢門冚補習 掐頸押走教師訓斥

遭掐頸教師受訪認錯

當局指違防疫 將查執法不規範

《武漢晨報》報道，被插頸的老師吳鳴（化名）稱，事發於下午3時，他正在向初一學生教授英語，有警察和防疫人員登門檢查。因早前含山縣所有教培機構、網吧、酒吧等場所因疫被要求暫停營業，為不受影響，吳關閉補課班大門，讓學生從建築物的後門進出以逃避檢查。未料有學生於課間玩耍時，被防疫人員跟蹤。他表示聽到有人上門也非常害怕，心想與學生不發出聲音就不會被發現，於是沒有開門。最終防疫人員踢開門，吳也被插頸帶離教室，在外面訓斥。吳鳴稱理解防疫人員因怒失態，認為自己不該違反防疫規定開班和鎖門逃避。

安徽馬鞍山市含山縣在官方微博發布「情况說明」，稱當日上午收到舉報稱有人違反防疫規定開課外補習，人員到場責令關停，也得到賈姓負責人承諾。但下午再接相同舉報，且閉門10多分鐘不開，才強行破門。央視昨在短評中稱，既然是為了防疫，就應以身作則，但從影片看，相關人員中也有不戴口罩的，又稱「粗暴執法也應被處理」。