上海減負令 小學期末不考英文 習思想列必修後再頒執行細則

禁組織學生買未審查書

澎湃新聞報道，根據上海市教委日前印發《上海市中小學2021學年度課程計劃及其說明》，其中要求小學生學業評價嚴格實行等第制，不進行期中考試或考查；小學一二年級可進行期末考查，但一年級不得書面考查；三四五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，不得組織學生購買未經國家或上海市審查通過的書本資料等。

另外，教育部上月發布通知，要求全國中小學將《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》作為必修課內容，並在今年秋季在全國統一展開。上海教委在計劃中要求中小學利用道德與法治（思想政治）課、班團隊課、校本課程等統籌安排「讀本」課時，由思想政治課教師主講，每冊集中學習1學期，平均每周1課時。其中小學低年級、高年級分別安排在三年級上學期、五年級上學期，初中「讀本」安排在初二年級上學期，高中「讀本」安排在高一年級上學期。

外媒指教策剝奪多元教育權利

對於外界將有關計劃列為新規，新聞晚報昨引述上海市教委稱，在上海市近5年發布的年度課程計劃中，相關內容均有明確表述，並非今年新規定。不過在兩辦「雙減」政策下，限制英語課程，網易帳號「上海幼升小情報」認為「完全是不一樣的政治信號」，各中小學必將嚴格執行。德國之聲發表署名「長平」的評論，認為將「習思想」作為必修課，課外補習英語便是一種私力救濟。而對校外培訓機構和民辦教育的打擊，是在剝奪民眾接受多元教育的權利。

有家長稱不考試「教育革命」

有稱高考政策注定要更多學習

對於官方的相關政策，多名上海學生的家長稱在高考制度不改變的前提下，不會改變子女現有的學習計劃。從事媒體行業的楊先生，其子暑假後便報名上預備班。根據現行上海的教育政策，9年義務教育階段沒有留級、小升初不考試，「不光是英語，所有的都不考」，楊認為若能將之擴至高中或職高中專等，可謂「教育革命」，屆時大學不是唯一學習渠道，而是研究和創新的試驗田。

從事設計行業的王小姐稱，現時的高考政策注定要更多更早學習，「都跟着學校的進度走，怎麼可能上得了大學？只要高考政策不改，不管怎麼減，該學的還是要學」。小兒子即將上小學的張小姐表示，已留意到相關報道，但目前還不清楚詳細的政策，擔心取消考試後，學校在相關的課時上也會縮減，因此會讓孩子多學一些東西包括英語，「就算雙減，相信很快就有對策了」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676