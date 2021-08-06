前一姐王楠：乒乓冠亞軍送樓

每人一套合院 7人有份

《中國證券報》報道，郭斌提到的「合院」是夫婦兩人與雅居樂集團合作開發的「某地產項目中的戶型」。網民猜測所指項目很可能是雅居樂威海冠軍體育小鎮。該項目官網資料顯示，「合院」是獨棟雙層別墅，地下有車庫和花園，兩層共3房兩廳3洗手間，建築面積約135平方米（約1453呎），單套合院價值至少500萬元。

國乒隊東奧成績不俗，男單、女單均包攬金銀，混雙摘銀，共6名選手可獲贈樓，分別是馬龍、陳夢、樊振東、孫穎莎、許昕、劉詩雯，還有奪金女團隊伍中的王曼昱，意味着王楠夫婦至少需要送出7套樓。

王楠是前乒壇「一姐」，職業生涯中共獲得24個世界冠軍，包括4個奧運會冠軍。她在北京奧運後退役，同年與郭斌結婚，涉足商界。內地企業信息查詢平台「天眼查」顯示，王楠夫婦目前關聯公司超過10家，涉及體育、服裝、酒店、教育、房地產、文化傳媒等行業。2017年11月，王楠夫婦、雅居樂與威海南海新區簽訂協議，宣布斥資500億元建造上述體育產業特色小鎮，小鎮於2019年8月開盤。