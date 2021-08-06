科興：Delta疫苗將申急用 疫苗合作論壇 習：今年向全球提供20億劑

Beta變種疫苗處動物實驗

《21世紀經濟報道》援引中國生物官方微博前天發布的文章稱，其楊曉明研究員團隊在最新研究中，利用噬菌體展示技術，成功篩選出多株針對Delta等變種病毒具有高中和活性的單複製抗體。第一財經昨稱，中國生物針對多個變種病毒的滅活疫苗研發正在推進。其中Beta變種病毒的滅活疫苗研發目前處於動物實驗階段。在其他技術路線上，針對變種病毒的重組蛋白疫苗、mRNA疫苗研發也在進行。

《深圳特區報》同日報道，疫苗巨企康泰生物宣布成功分離出多株Delta變種病毒單複製毒種，後續將按照人用疫苗質量要求做毒株評價，篩選疫苗用毒種，為生產針對Delta的滅活疫苗做準備。報道稱，康泰生物今年5月獲批在內地緊急使用的「可維克」新冠滅活疫苗，對多種新冠變種病毒也具效力。

4月分離出Delta變種病毒

此外，總部位於天津的康希諾生物首席科學官朱濤昨晚在線上分享會提到，實驗顯示康希諾所研發的重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎亦對新冠變種病毒具有效力，康希諾目前也正開發針對變種病毒的疫苗。科興董事長尹衛東昨則透露，近期將向各國藥監局提交針對Gamma株的克爾來福和Delta株的克爾來福的臨牀研究及緊急使用申請。科興去年12月已分離出Gamma變種病毒，今年4月分離出Delta變種病毒，並投入研究新冠滅活疫苗換毒株行動。

另外，新冠疫苗合作國際論壇首次會議昨以視像形式舉行，央視報道，國家主席習近平發書面致辭表示，當前疫情起伏反覆，病毒頻繁變異。「我期待本次論壇會議為全球疫苗公平可及邁出新步伐，為發展中國家團結合作注入新動力，為人類早日戰勝疫情作出新貢獻」。他稱，中國今年將努力向全球提供20億劑疫苗，並決定向世衛組織「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。官方早前稱，中方迄今已對外提供超過7.5億劑疫苗。

（綜合報道）

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