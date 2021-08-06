孟晚舟引渡案最後階段 辯程序濫用

【明報專訊】華為首席財務官孟晚舟引渡案周三（4日）在溫哥華卑詩省高等法院再次開庭，進入引渡判決前的最後一輪庭審，孟晚舟的辯護團隊和代表美國司法部的檢控官將進行逾兩周的法庭辯論。當日孟晚舟現身法庭，華為加拿大公司亦發聲明稱，「我們將繼續支持孟女士尋求正義和自由」。
孟離家時向記者說早安
中國日報網報道，庭審開始前，孟晚舟面帶微笑走出家門，與門口等候的各國記者問候早安，隨後登車離開。中新網報道，庭審計劃持續至8月20日，將討論孟晚舟辯護律師團隊所主張的「程序濫用」問題。孟方認為，美方向加方提供的文件存在不實和誤導，構成對美加間引渡程序的濫用。同時討論辯方主張的司法救濟問題。辯方認為，法庭應該對「程序濫用」累積影響採取中止引渡程序的救濟手段，以彌補不當行為的損害。最後法庭將進入拘押待審環節，圍繞美方證據充分性問題，由辯方回應控方主張。
庭審後，控辯雙方將等待法官判決是否將孟晚舟引渡到美國。控辯雙方在判決後仍有機會上訴。如果法官作出引渡判決，案件將交由加司法部長決定是否簽署移交令。華為加拿大公司周三發聲明，稱案件即將進入下一階段，華為堅信孟晚舟是清白的，並將繼續支持她尋求正義和自由。
2018年12月1日，加方應美方要求，拘押正在溫哥華機場轉機的孟晚舟。2019年1月底，美方正式向加方提出引渡孟晚舟。