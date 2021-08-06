孟晚舟引渡案最後階段 辯程序濫用

孟離家時向記者說早安

中國日報網報道，庭審開始前，孟晚舟面帶微笑走出家門，與門口等候的各國記者問候早安，隨後登車離開。中新網報道，庭審計劃持續至8月20日，將討論孟晚舟辯護律師團隊所主張的「程序濫用」問題。孟方認為，美方向加方提供的文件存在不實和誤導，構成對美加間引渡程序的濫用。同時討論辯方主張的司法救濟問題。辯方認為，法庭應該對「程序濫用」累積影響採取中止引渡程序的救濟手段，以彌補不當行為的損害。最後法庭將進入拘押待審環節，圍繞美方證據充分性問題，由辯方回應控方主張。

庭審後，控辯雙方將等待法官判決是否將孟晚舟引渡到美國。控辯雙方在判決後仍有機會上訴。如果法官作出引渡判決，案件將交由加司法部長決定是否簽署移交令。華為加拿大公司周三發聲明，稱案件即將進入下一階段，華為堅信孟晚舟是清白的，並將繼續支持她尋求正義和自由。

2018年12月1日，加方應美方要求，拘押正在溫哥華機場轉機的孟晚舟。2019年1月底，美方正式向加方提出引渡孟晚舟。