美售台40門自走炮 拜登上任首次

性能超台現役炮 北京稱反制

美國國防安全合作署（DSCA）的新聞稿稱，國務院已批准一項對台軍售，將售給台灣40門M109A6自走炮、20輛M992A2系列野戰炮兵彈藥補給車、一套先進野戰炮兵戰術數據系統（AFATDS）等。DSCA強調，這項軍售案是基於《台灣關係法》，將使台軍持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益。

台總統府發言人張惇涵表示，這是拜登上任後，首度對台軍售，充分展現美國政府對於台灣防衛能力的高度重視。美國提供防衛武器，協助台灣強化自我防衛能力，也讓台灣在確保台海和平與區域安全，更具能力與信心。台國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌指出，M109A6自走炮是陸軍最需要的武器之一，性能高於台軍現役火炮主力。M109A6配有自動射擊管制系統及全球定位系統等，將大幅提升陸軍打擊精準度，對台灣發展現代化作戰實力至關重要。

中國大陸外交部網站消息，外交部發言人昨回應稱，美國向台出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

國台辦則表示，堅決反對美國向台灣出售武器。民進黨當局企圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。