政治「遙遠興趣」 太陽花反修例撐學生

「以港人覺悟程度 決不甘心作奴」

六四天安門事件後，余英時在美國學術界發起聲援活動，於《紐約時報》刊全版廣告支持中國民運。之後大批知識分子與學運領袖逃美，在他推動下於普林斯頓大學「中國學社」安頓。六四學生領袖王丹昨發文表示，余英時離世是學術界和華人社會重大損失，「先生一生以學術功力連結自由理念，埋首經文的同時不忘社會關懷，是當代知識分子的楷模和精神領袖」。《北京之春》雜誌榮譽主編胡平形容，余英時「堪稱人文精神的典範，是大陸流亡知識分子的忠實友人」。

香港中文大學政治與行政學系副教授周保松昨撰文悼念，透露自己上周才收到余英時來信。周6月底將一封長信連同最後一期《蘋果日報》寄給余，感謝其以一生之力推動自由主義在中國發展。余在回信中表示，早已注意到香港情况向民主自由反面進展，短時間內大概不易改變，「但我始終相信：人類文明正途不可能被少數自私自利的人長期控制」。他又說，「以香港人的覺悟程度而言，也決不甘心作奴隸或順民。但人的主觀奮鬥是極重要的，決不能放棄」。