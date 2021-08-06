垂範史學界 一代大家余英時辭世 內地報道不提反共立場 門生：掌握世界脈動超乎常人

師從錢穆新亞畢業 中大致哀

余英時1930年生於天津，卻與香港淵源深厚。他1950年就讀新亞書院及新亞研究所，師從國學大師錢穆，是新亞書院首屆畢業生。余亦曾擔任新亞書院院長兼中文大學副校長，其間擬定多個研究中國文化計劃，推進各學科溝通合作。中大昨對余英時辭世致以深切哀悼，署理校長陳金樑表示，余英時一生貢獻學術，在中國歷史和文化史研究方面極具影響力，並致力在中大推廣中國文化研究，讓師生裨益良多。

完成新亞學習後，余英時曾在本港小學任教兩年，1955年負笈美國取得歷史學博士學位。半個多世紀學術生涯中，其深入研究中國思想、政治與文化史，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代極具影響力的華裔知識分子。余英時著作等身，《歷史與思想》至今已經第34版，是史學界影響深遠的作品；《史學與傳統》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《方以智晚節考》、《論戴震與章學誠》、《中國歷史轉型時期的知識分子》等，均為中國文化史研究重要著作。

「中史界第二次現代化發軔人物」

除在中文大學外，余英時還曾任教美國密歇根大學、哈佛大學、耶魯大學和普林斯頓大學，桃李滿天下。其門生、台灣大學歷史系教授陳弱水昨日表示，余英時是中文歷史界第二次現代化重要的發軔人物。余英時2006年獲頒美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize），被譽為「胡適之後最傑出的中國學者」。中研院表示，余英時亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識分子。同是其門生的中研院副院長黃進興表示，老師不同於埋頭學問的學者，對世界脈動的掌握超乎常人。

「我到哪裏，哪裏就是中國」

余英時生前大力批判中共體制，六四之後更決意不再踏足中國大陸，但相信中國作為古老文明大國，可以與普世價值合流、帶動現代化。他曾說「我不能接受一種極端的觀點，認為中國傳統文化只有專制、不平等、壓迫等負面東西」，又表示「我到哪裏，哪裏就是中國」。他的多本著作早年在內地出版，如《士與中國文化》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《朱熹的歷史世界》、《紅樓夢的兩個世界》等。

2013年至2014年間，余英時多次撰文及發聲支持香港普選和佔中運動，其書亦在內地被禁。多間內媒昨簡短發布余英時逝世消息，概述其生平及學術成就，未提及政治立場。有網民悼其「高山仰止，唯恨不得入其門下」，亦有稱其是「偽士」、「反共就等於反中國人」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676