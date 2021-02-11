BBC提東奧台灣正名爭議 京斥報道誤導惡意炒作

BBC報道稱，面對1979年中美建交、美國承認中華人民共和國代表「一個中國」，國際奧委會恢復中國大陸政府奧委會席位的國際環境，台灣於1981年與國際奧委會簽署《洛桑協議》，同意用「中華台北」（Chinese Taipei）參加奧運；台灣選手獲勝時，頒獎儀式須升中華奧委會會旗和奏會歌，「不是中華民國國歌」。台灣自1984年洛杉磯奧運起使用該名稱至今。

提及傳媒對台稱謂不一 正反意見並立

報道提到，東奧開幕式上官方日本放送協會（NHK）主播以「台灣隊」介紹中華台北選手入場，後《紐約時報》等國際媒體也更多在報道中直接稱呼「台灣隊」；大陸官媒央視的網站及電視今年則「全數改以『中國台北』稱呼台灣選手」。報道補充指，過去在2012年倫敦奧運和2016年里約奧運上，央視和《人民日報》所用的字眼仍是「中華台北」。報道又引述學者稱，「沒有他們（選手）這次優異表現，台灣能見度不會升高」。報道除了引述支持「正名」的時代力量立委言論，亦有引述反對「正名」的國民黨主席江啟臣的意見。

中國駐英大使館昨日回應稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，強烈敦促有關媒體遵循國際共識和職業操守，停止將體育運動政治化，停止干擾東京奧運賽事；又稱無論少數媒體如何炒作，「都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識」。 新華社昨日則發表文章〈奧運的掌聲與雜音〉，當中批評東奧期間有多個「台獨」團體發起「叫我台灣隊」活動，稱希望「政治蹭熱者須適可而止」，正名運動應「到此為止」。

德選手發帖提「台灣」 小粉紅圍攻

大陸網民也對「台灣隊」稱謂感不滿。在周二（3日）的乒乓球男團賽事，德國隊險勝中華台北隊打入準決賽。《鏡周刊》報道，德國隊主力奧恰洛夫其後在facebook及微博等發帖，提到「a very tough win against Taiwan（艱難戰勝台灣隊）」，遭大陸「小粉紅」圍攻。奧恰洛夫最後刪去fb帖文中的「台灣」字眼，又將微博帖文中的「台灣」改為「中國台北」。