「服務東亞共同體」 王毅倡訂10+3五年計劃

據新華社昨報道，王毅稱當前全球疫情反覆演變，經濟復蘇分化明顯，新型挑戰層出不窮；東盟與中日韓應繼續齊心協力，大力展開務實合作，促進經濟整體復蘇，不斷提升東亞國家危機應對能力；同時着眼長遠，完善機制，提升10+3合作的韌性與活力，共同維護東亞地區持續多年、來之不易的穩定繁榮局面。

促抵制「政治病毒侵害溯源」

王毅就此提出4點目標：一是共築東亞抗疫屏障：中方支持用好10+3合作基金和東盟抗疫基金，採購疫苗等抗疫物資；加快推進10+3應急醫療物資儲備中心和東盟儲備庫建設；希望各方秉持科學、公正、客觀立場，抵制「政治病毒」侵害溯源研究。二是共推東亞經濟融合：要爭取區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）早日生效實施，加快區域經濟一體化進程。三是共謀東亞轉型發展：要加快區域數碼轉型，用好東亞國家市場規模優勢，大力開展人工智能、數碼經濟等務實合作。四是共鑄東亞價值基礎：要共同追求和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

報道稱，日、韓和東盟各國外長表示一致同意加強疫苗研發合作，一致認為應堅持多邊主義和自由貿易，一致強調要拓展數碼經濟、氣候變化等新興領域合作，促進地區綠色可持續發展。