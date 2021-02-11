144區列中高風險 「常態化防疫」後新高 國家移民局：如非必要 不批出入境簽證

國務院聯防聯控機制昨午召開記者會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至昨早9時，內地17個省市錄得本土確診或無症狀感染者（即隱形患者），全國現有中高風險地區144個，為去年至今疫情常態化防控以來最多。他說，全國疫情呈現多點發生、局部爆發的態勢，要從嚴從快推進新發現感染者區域協查，做好重點區域、重點人員管理，防止疫情擴散。

內地單日71本土確診新高

內地周二（3日）新增86宗本土感染，其中71宗屬確診，包括江蘇35宗、湖南15宗、湖北9宗、山東6宗、雲南3宗、河南2宗、福建1宗；另有15宗本土隱形患者。江蘇35宗確診分別為南京3宗，揚州32宗；揚州另有兩宗此前確診個案目前情况危殆。64歲南京毛姓婦人跨市打牌造成揚州「麻雀館群組」，官方周二通報顯示，其在揚州所居住的念四新村，疫情發生後小區內1100多戶共3000多人全部封控。目前揚州正全城急尋所有出入市區棋牌室人員；當地經濟技術開發區早前已宣布獎勵舉報者5000元（人民幣，下同），邗江區新盛街道則予2000元。

武漢同現Delta 病毒量高

湖北省衛健委昨通報，湖北新增的確診和無症狀感染者均在武漢。根據全基因組測序結果和流行病學調查報告，武漢市周一（2日）通報的7宗病例中，已完成的兩宗樣本測序結果顯示為Delta，且與江蘇本輪本土病例毒株高度同源。本次疫情患者樣本PCR檢測病毒結果顯示患者的CT值低，顯示感染者體內病毒載量高，給疫情防控工作帶來異常嚴峻挑戰。

交通運輸部運輸服務司副司長李華強昨在記者會上說，已指導涉疫地區及時關閉進出中高風險地區所在縣區的道路客運服務，暫停中高風險地區所在城市的跨城巴士、的士、網約車業務。倘巴士和軌道交通線路途經中高風險地區，將不會停站或採取「跨站運行」。

另外，針對境外疫情明顯反彈，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤稱，國家將嚴格限制非緊急、非必要人士跨境流動，從嚴審批及簽發公民出入境通行證件，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。民航局則宣布，從事國際業務一線工作人員工作期間集中住宿、封閉管理。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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