單車手領獎戴「毛襟章」 奧委促華解釋

鮑珊菊與鍾天使站上頒獎台領獎時，外套上縫製的國旗附近位置戴有毛澤東頭像襟章。路透社報道稱，此舉有可能違反《奧林匹克憲章》第50條，不得作出政治表態的規定，國際奧委會說已要求中國奧委會就事件解釋。奧委會上月雖放寬規定，容許可在比賽前、接受傳媒訪問時，在不針對或損害任何國家、組織及族群為前提下表達個人意見，惟仍禁止運動員於頒獎台上表態。

中國奧委會去年12月曾致函國際奧委會，稱「大部分中國運動員」不認為奧運是表達個人意見的合適場所，且認為其他運動員表達個人意見一方面會影響表現，另一方面會轉移焦點，妨礙奧林匹克價值向觀眾傳播。

林丹2008京奧戴毛章作賽

在2008年北京奧運期間，中國羽毛球好手林丹在男單決賽中，球衣國徽的上方也別上毛像襟章，他還透露，2000年奧運，乒乓好手孔令輝奪冠時也是戴着毛像襟章。