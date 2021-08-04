路透：京指引促採購「國產化」 恐違中美首階段貿協

美前官員稱獲文件副本

報道引述一名美國前政府官員稱，中國財政部以及工業和信息化部於今年5月14日發布第551號文件《政府採購進口產品審核指南》，該70頁文件從未對外公開，派發醫院、企業和其他國有實體買家，其中對315個商品提出25%至100%國產化比率要求。

該前官員稱獲得文件副本，指涉及商品包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器、畜牧業貨品、地震測量儀器，以及海洋、地質和地球物理設備。

該前官員表示，中國在2001年加入世界貿易組織時，曾同意不發布該類內部文件；又指文件有違去年中美達成的第一階段貿易協議的精神，稱中國「需要減少障礙，而不是製造新的障礙」。

涉315商品 涵蓋醫療畜牧地理研究

根據中美首階段貿易協議，中國同意向美國購買更多醫療設備。前述官員稱，例如MRI設備過去就是美國公司主要出口產品，但在中方新的採購指南下，這種設備被要求100%國產。報道稱，正在審查中美貿易政策的美國貿易代表辦公室（USTR）拒絕就該文件、以至是否違反雙方貿易協議作回應。

美貿易代表辦公室未回應

另有看過該文件的國會工作人員表示，新規衍生許多問題，例如若外資實體在中國生產專攻中國市場的商品，是否符合新規的「國產化」標準；認為文件不公開，意味中國政府可淡化其重要性，有可能否認或稱「僅是指南」（即非強制要求）。

路透社引述美國貿易專家稱，中國的國產化率要求與美國欲提高的「買美國貨」門檻不同，因為中方沒公開發布採購規則，而且中國國企包括醫院和其他實體，受影響商品數量更多。

美中貿易全國委員會（USCBC）發言人巴里（Doug Barry）表示，該委員會曾聽聞該中方採購指南，但未曾看過文件。該委員會正敦促拜登政府完成對中美貿易政策的評估，並期望他與國家主席習近平會晤時提出關注。白宮早前表示，考慮安排拜登和習近平於10月在意大利舉行的二十國集團峰會（G20）期間舉行會談。

至截稿前，北京方面未有就報道作回應。