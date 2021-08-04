朱立倫：2024推最強總統候選人 「不包括我」

談江啟臣：倘大家滿意，我不必出來

60歲的朱立倫昨早正式宣布參選國民黨主席後，下午接受廣播節目專訪。綜合中央社、《聯合報》等報道，朱立倫說，現在是最困難的時候，不要計較任何利益考量，重要的是要能團結大家，改變國民黨，贏得2022年地方選舉，在2024年推出最強的候選人。他強調，「六都」至少要過半，要把桃園贏回來，也希望台北能贏。

外界質疑參選黨主席是為了選2024年總統，朱立倫說，最強候選人「沒有包括我」，現在最強的是新北市長侯友宜，中廣董事長趙少康也表達強烈意願，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等也都是優秀人才；但現在應先把眼前的事做好，將明年選舉選好，明年若選不贏，他就下台。

尋求連任的現任黨主席江啟臣昨日表示，個人領導風格接受評斷，也尊重大家指教；同時稱民調數據顯示，過去一年國民黨拉近與民進黨支持度的差距，呼籲藍營不要被綠營分化。江又稱，面對未來選舉，他可以公正無私，因他不會參加2024大選。

國民黨主席選舉將於9月25日投票。除江啟臣、朱立倫外，目前表態參選的還有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜。