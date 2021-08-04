王毅：全力助東盟抗疫 促防南海「攪局者」

據新華社報道，王毅表示，去年以來中國和東盟的雙方友好合作取得新的重要進展，中方將東盟作為抗疫合作首要伙伴，並提供1.9億多劑疫苗等大批抗疫物資。王毅表示，今年是中國－東盟建立對話關係30周年，中方願持續深化抗疫合作，全力滿足東盟國家的疫苗及其他抗疫物資需求，全力支持東盟國家打造區域疫苗生產和分配中心。

王毅同時提出要大力推進經濟復蘇，稱中方願與東盟全方位打造雙方復蘇合作新格局，落實好中國－東盟自貿區升級《議定書》，推動《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）早日生效實施；推進高質量基礎設施合作；盡早完成制訂數碼經濟合作伙伴關係行動計劃。王又說，中方將向中國－東盟合作基金繼續增資，支持「做大做強」菁英獎學金等人文交流旗艦項目。他強調，中方堅定支持東盟中心地位，中方不贊同、不參與任何有損東盟中心地位的合作機制。

稱南海行為準則「正積極推進」

關於維護南海地區和平穩定，王毅表示，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾的單方面行動，同時深化海洋領域務實合作。他說，「南海行為準則」二讀正積極推進，並就「前言」部分達成初步共識，目前南海形勢保持着總體穩定，但要警惕個別域外國家「派大量先進艦機四處挑釁」，成為南海和平穩定最大的攪局者，稱「南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場」。