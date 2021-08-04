揚州單日40確診 推禁足令封雀館 對外交通全停 打牌群組「源頭」老婦遭刑拘

國家衛健委通報，江蘇周三（2日）新增45宗本土確診，其中南京5宗、揚州40宗。自7月20日至今，揚州已累計報告96人染疫。棋牌室為此次揚州疫情「引爆點」，流行病學調查顯示，一名64歲南京婦人曾連續多日到當地兩間棋牌室打牌，其後確診；揚州截至8月1日的確診個案中約八成曾到棋牌室。揚州市公安局邗江分局昨日通報，已對該婦人以涉嫌「妨害傳染病防治罪」立案偵查，並作刑事拘留。

婦7月擅離南京 對警瞞揚州行蹤

通報指出，現年64歲的毛姓婦人住在南京江寧區祿口街道，7月21日擅自離開已採取封控管理的居住地，到揚州並住在位於邗江區的姐姐家。其間她對社區隱瞞南京旅居史，並頻繁活動於揚州市區多處人流密集的餐廳、商店、診所、棋牌室、農貿市場等。7月27日，她因咳嗽、發燒自行到揚州友好醫院求醫，隨後確診。7月29日，公安局對其立案偵查，她起初亦拒絕透露在揚州的行程。

江蘇省昨日召開防疫發布會，交通運輸廳副廳長梅正榮表示，目前已暫停進出南京、揚州所有道路客運班線和旅遊包車業務，關閉所有道路客運站；途經南京、揚州的道路客運班線、旅遊包車不得上落客；全面暫停進出南京、揚州之的士、網約車業務。所有進出南京、揚州的國內航班全面暫停。

江蘇省公安廳副廳長尚建榮在發布會表示，目前全省45,371家棋牌室、麻將館已全部停業。尚建榮說，按「非必要不舉辦」原則，江蘇公安機關暫停審批大型群聚活動，擬於8月舉辦的19場大型活動亦全部取消或延期，文娛場所、線下培訓機構停業。此外，嚴格管理群租房、中小旅館等流動人口落腳點，督促寄遞物流等重點行業落實防疫措施，依法查處違規經營行為。

據內媒此前報道，揚州居民多有打牌習慣，當地有不少棋牌室，確診婦人曾到過的「宏遠棋牌室」地下空間大，可容納100張麻雀枱，每天有逾百長者打牌打麻雀，且基本上不戴口罩。

省長稱疫情「發現較晚」 市長換人

江蘇疫情未息，揚州市長亦宣告換人。揚州市八屆人大常委會周一（2日）決定，接受張寶娟辭去揚州市市長職務，任命王進健為代理市長。不過，張寶娟仍擔任揚州市委書記一職。

江蘇省省長吳政隆周日到揚州視察表示，揚州今波疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，且老年人居多，「現在情况尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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