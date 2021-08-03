朱立倫參選國民黨主席 稱無私求賢誓選贏總統

中央社報道，朱立倫以「改變才有希望，重拾領導才能改變」為題發帖稱，民進黨施政離心離德，但國民黨做得還遠不夠。他表示，「現狀一定要改變，改變才有希望」，面對今日國民黨的困境，他身為黨的一分子責無旁貸，決定參選黨主席。

朱立倫表示，他上任第一天會立即啟動2022年選戰策略小組，扛起責任，勢打贏選戰；面對2024年的台灣總統與國會大選，他會全心無私地為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

提兩岸僵局 擬恢復良性交流

面對國際形勢和兩岸僵局，朱立倫還提到，國民黨堅守自由民主的立場，重新加強美國、日本等重要友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。

國民黨中常會日前決議黨主席選舉於本月中旬受理登記，9月25日投票。江啟臣本屆任期原定到本月18日，他日前稱在登記參選後會開始請假。朱立倫的參選，被視為是江啟臣連任的最大挑戰。

除朱、江兩人之外，目前表態參選黨主席的還有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜。前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文等人也被指是參選大熱，但他們尚無表態。

被視最大挑戰 江啟臣：正面看待

江啟臣昨稱，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，他尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭。卓伯源表示要祝福朱立倫。國民黨副主席郝龍斌稱，朱「用自己的方式為國民黨盡力」非常值得肯定，國民黨必須要有強而有力的領導及監督，並能適時反映民意。

60歲的朱立倫曾任立法委員、桃園縣長、行政院副院長、新北市長，2015年補選成為國民黨主席，任內於2016年經「換柱風波」後參選總統落敗；2020年總統大選時不敵引爆台灣政壇「韓流」的韓國瑜，而未勝出黨內初選。有國民黨立委稱，朱的敗選經歷恐被黨員檢視。