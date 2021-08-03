美報告指武漢研究所泄毒 官媒：操弄真相

美共和黨報告引述「充分證據」（ample evidence）指出，受美國專家和中美政府資助的武漢病毒研究所科學家改造冠狀病毒以感染人類，而這類操控行為可能遭隱瞞。路透社報道，眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Mike McCaul）發布了該小組共和黨工作人員的報告，促查疫情起源。

報告稱：「我們也認為，有大多數證據證明病毒確實是從武漢病毒研究所外泄，而且時間點是在2019年9月12日前的某個時間，武漢病毒所夜間突然將其所管理的病毒數據庫和樣本數據庫下線」，而其後10月在武漢舉辦的世界軍人運動會變成病毒傳播中心。今年4月，美國情報最高機構對科學界一致認同該病毒並非人造或基因改造。但一名熟悉目前情報評估的消息人士表示，美國情報界尚未對病毒是否來自動物或武漢病毒研究所一事做出任何結論。

指前年9月外泄 軍運會成傳播中心

中國否認武漢病毒研究所有外泄基因改造病毒一事。 新華社昨刊發評論指，美國部分政客多年來不擇手段操弄輿論，用「美式話術」蓄意妨害人們了解事實真相。以抗疫為例，美國作為醫療資源最豐富的國家之一，至今已有60多萬人在疫情中病亡；美國這等表現，竟然被彭博社評為「全球抗疫第一」。評論稱，雖然白宮的主人變了，但動輒對中國「潑髒水」、把中國作為美國自身問題「替罪羊」的套路沒有變，手段甚至更加陰險。