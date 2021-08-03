鍾南山：83%人打針才建群體免疫

稱南京疫情過「十天半個月」可控制

據《深圳特區報》報道，鍾南山表示，南京疫情較為複雜，當前政府及時有效地採取防控措施，使南京疫情整體可控。「我個人的看法是，再過十天半個月疫情可以得到控制」。對於本次疫情，鍾南山強調首先要時刻關注社區防控措施，戴好口罩依然重要。其次要建立群體免疫，「由於人口基數大，中國每百人接種比例不高。中國需83.3%的接種率才能達到群體免疫」。

鍾南山強調Delta病毒更新了「密切接觸者」概念，與確診者發病前四天在同空間、同單位、同建築者，都是密切接觸者。

針對當前的國產疫苗對Delta變異株有無保護作用，鍾南山認為，基於5月份廣州新冠疫情的100多名患者感染的Delta變異株，結果證明國產疫苗有效。他並提醒稱，在今年5月廣州疫情時，當地13名重症患者全部都是沒有打過疫苗的。研究初步統計顯示，國產疫苗對重症的保護效果為100%，對中度、輕度、無症狀的保護效果分別為76.9%、67.2%、63.2%，相關的研究成果即將發表。

（新冠疫情）