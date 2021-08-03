保首都安全 嚴控爆疫地區者進京 南京疫情續擴散 北京6社區封閉

國家衛建委昨通報，前日內地新增本土病例55宗，其中江蘇40宗，本土無症狀感染者（隱形患者）44宗。南京關聯疫情已擴散到首都。北京市海淀區疫情工作領導小組昨發布通告，稱近期昌平病例的密切接觸者在隔離點核酸呈陽性，決定對海淀區進口社區國興家園小區、新疆辦事處家屬院及新苑街10號院共6個社區實施封閉管理，居民只進不出。

記者訪鄭州水災 須隔離14日

與此同時，多名曾在河南鄭州採訪水災的媒體記者也收到防疫部門通報，要求執行居家或集中隔離14日措施。有社區工作人員向本報記者稱，需時刻關注疫情動態，若鄭州等地疫情風險等級再度提升，被要求居家隔離者可能會被要求集中隔離。

鐵路部門已在上周六停售鄭州、南京等高風險地區進京車票。據航旅App飛常準顯示，鄭州、南京等爆疫地區，直飛北京的航班也減少至每日一到兩班、疫情最為嚴重的南京更取消直飛航班暫至8月11日。北京市政府網站通知，對涉疫地區入京者，要求持3日內核酸陰性證明，且需省級疫情防控部門批准。

據《北京日報》報道，北京新冠病毒疫情防控工作領導小組昨召開會議，強調提升進京管控等級、要求「嚴防死守」「不惜代價」確保首都安全。會議要求，要第一時間鎖定密接者和次密接者，確保不漏一人。對病例所在的社區、樓宇等區域和活動場所嚴格封控管理，居家觀察人員足不出戶，同步做好全員核酸檢測。 嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，暫停來京航班、列車、客車班線。鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。

京黨政國企員工禁赴中高風險地區

此外，在京黨政機關和國有企事業職員原則上不得前往中高風險地區所在市。確診病例住所及單位所在街道和單位人員原則上不出京。旅行社和線上旅遊企業不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和「機票+酒店」業務，不接待有中高風險地區所在市旅居史的人員來京旅遊或為其提供來京「機票+酒店」業務。

南京所有醫院診所停門診

本輪疫情初始點江蘇南京，將在近日啟動第四輪核酸檢測。南京疫情防控指揮部前日通報，稱南京地區所有醫院的門診部、診所全部停診，只保留必要的急診，養老機構實施封閉管理，工作人員只出不進。

另據新華社，孫春蘭7月29日至8月1日在南京調研疫情防控工作，強調從嚴從緊抓好各項防控工作，堅決阻斷疫情擴散。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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