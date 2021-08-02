八一建軍節前夕 出書分析台海局勢 軍旅作家：若美不插手 可統台灣

明報記者 李泉

《戰爭中國》的作者張勇，是中共黨員、軍旅作家和內地軍事戰略家。主要從事國家安全戰略與軍隊政治工作學研究。相繼在陸軍、海軍、火箭軍、總部機關和公安武警部隊供職。該書由香港現代軍事出版社出版，先介紹中國的百年滄桑史，以及當下中國面對台海、東海及南海的複雜局勢，可能發生的衝突甚至戰爭，最後強調中國必須打贏未來戰爭。

不論是否一戰 「解放軍已準備好」

書中將台海列為最有可能爆發戰爭的地域。台軍建立的抗登陸作戰體系，是當對方對台實施大規模登陸作戰時，台軍將採取以海制海為主，以空、岸制海為輔，奪取海峽局部制海權，集中護衛艦、導彈快艇、潛艇及反潛機，在空軍戰機和沿岸火炮的配合下，對對方作戰艦艇或航渡船隊實施多層、立體火力攻擊，力求控製本島周圍50海里的海域，將對方登陸主力殲滅於海上。

該書分析解放軍攻台時會出現的三種情况，首先是大陸單挑台灣，當中國軍事力量足夠強大，可以直接對台海全包圍、火力封控時，美日出於自身考慮，參戰的可能非常小；第二是美國有限參戰，作者認為如果中國逐漸強大，美國不會為了台灣，而舉全國之力與中國戰略較量，將以偵察、情報支援或有限力量參戰可能性較大。一旦這種情况發生，大陸對台作戰規模將擴大，作戰範圍將進一步向太平洋方向和第一島鏈發展，由地面向空中並向空天方向發展。

分析攻台3情况 若獨立必戰爭

若台灣提前宣布獨立，一旦美國戰略重心全面東移，對亞太佈局完成，形成對華軍事力量的絕對優勢，美軍則有可能全力支持台灣與大陸開戰。日本則會根據《美日安保條約》，參與台海作戰。這樣會出現第三種情况，美日中戰爭全面爆發。解放軍對台統一的戰爭規模將擴大，作戰空間會向東海，日本領海方向發展，整個西太平洋將戰火不息。

張勇稱，目前台獨分裂勢力對台海統一威脅依然十分巨大，未來台灣一旦走向獨立，戰爭將不可避免。他說，「未來中美軍事會不會發生擦槍走火？台灣到底如何實現統一？什麼時候實現統一？我們已經做好充分準備，我們對此充滿信心。」