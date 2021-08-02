內地網民痛罵「雙塔」夢遊 李俊慧致歉

中新社報道，與中國羽毛球隊其他四個項目不同，「雙塔組合」是中國隊唯一獲得奧運會男雙參賽資格的組合，作為「獨苗」參賽的他們一路過關斬將，特別是在四分之一決賽、半決賽連續爆冷戰勝來自丹麥和印尼的強敵，以五場全勝僅輸一局的戰績躋身決賽。

不過，對於勝利的過於渴望似乎影響了兩人的發揮。首局「雙塔組合」在開局領先，隨後打法被「麟洋配」逐漸適應，特別是王齊麟的中路強攻屢屢奏效，中華台北連勝兩局奪金。

網民：這打的什麼玩意兒？

賽後，內地網民發文直指這是「整個奧運會最失望的一場比賽」，紛紛痛罵「雙塔」輸得太難看。中央社報道，有網民形容「這倆人這狀態在夢遊吧，失誤多少次？」還有人反問「這種狀態怎麼來的？被下降頭了嗎？」、「可以輸，但是這打的什麼玩意兒？」

「中國雙塔」組合成員李俊慧賽後在微博發文致歉，表示「對不起，我們盡力了」，並祝賀「我們中國的台北隊奪金」。該微博帖文被網民跟帖惡評，隨後被刪除。