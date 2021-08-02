河南炸壩泄洪保古城 多個村莊被淹

《21世紀經濟報道》引述多名浚縣西陳村大壩守堤人員稱，上周六晚浚縣等豫北地區迎來一輪罕見暴風雨及雷電天氣，河堤附近及浚縣縣城已經大面積停電，大量樹木、高壓線被吹倒、房屋被吹翻以及部分路段漏電。暴雨使連日來飽受抗洪壓力的浚縣西陳村大壩岌岌可危。

豫北新一輪暴雨造成大面積停電

當日下午6時許，鶴壁市浚縣王莊鎮圈里村泄洪口開始炸壩泄洪。「這是王莊圈里第一次爆破分洪，現在已經連續三次拓寬泄洪口了，這次是5米深，400米寬，嫌挖掘機太慢，直接炸了。」一名現場人員稱，浚縣古城西側共產主義渠漫堤，使西陳村大堤危在旦夕；同時衛河仍在泄洪，河水從浚縣穿城而過，一旦潰堤將危及縣城。

河南省上周五零時緊急啟用小灘坡蓄滯洪區，位於浚縣縣城北方的王莊鎮圈里村正是小灘坡蓄滯洪區的重要關口。在炸堤前，圈里村現場已被扒開的泄洪口長約50米，寬約5米，衛河流向小灘坡蓄滯洪區的水流流速很快，附近村莊已經被淹。

浚縣7鄉鎮6列泄洪區

目前，浚縣7個鄉鎮已有6個成為泄洪區，僅剩善堂鎮暫保安全，近幾日強降雨，上游河水湧入使得衛河水滿盈溢，直逼中國國家歷史文化名城、中國民間文化藝術之鄉浚縣千年古城，目前縣城居民尚未完全撤離，從西部、北部對縣城已形成半包圍之勢的洪水正使該縣懸於一線。

鶴壁市防汛抗旱指揮部辦公室副主任、應急管理局副局長常現順表示，啟用小灘坡蓄滯洪區的主要目的是保浚縣古城和滑縣城區。「這也是經過科學研判作出的決定。如果不啟用小灘坡，勢必造成安陽滑縣城和鶴壁浚縣城被淹。小灘坡蓄滯洪區啟用後泄洪正常，目前鶴壁的蓄滯洪區已全部啟用。」