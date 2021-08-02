疫情蔓延全國半省市 多地管制出行 揚州鼓勵民眾「篤灰」 獎金5000元

據國家及各地衛健委通報，自7月20日開始的南京疫情，至今波及13個省份及直轄市，包括前天新增的湖北、河南、海南、山東和寧夏。內地前天新增的本土確診病例有49宗與南京疫情關聯，分別為江蘇30宗，河南12宗，湖南4宗，山東、湖北、寧夏各1宗。

江蘇關55高速公路收費站

江蘇個案分佈在南京、淮安和揚州，3城分別報告確診14宗、4宗和12宗。澎湃新聞報道，江蘇昨暫時關閉南京、淮安、揚州、泰州、南通、蘇州等地區55個高速公路收費站出入口。

揚州下轄寶應縣、高郵市、儀征市、江都區，在通往市外的道路設置通行查報站，持48小時內核酸檢測陰性證明者及車輛方可進出。此外，市內出現疫情社區封閉管理，低風險社區採取封控措施，居民非必要不得外出。因揚州出現打牌群組，當地經濟技術開發區昨發通知，鼓勵民眾舉報去過出現疫情的棋牌室，或來自中高風險地區人員，舉報者可獲5000元人民幣獎金。

江蘇省長吳政隆前晚在南京舉行的防疫會議上稱，疫情防控仍處在最吃勁的緊要關頭，未來一周尤其關鍵。他表示，各地要更快速度做好流調溯源，盡快找出所有潛在感染者。

南京疫情上周傳播至湖南張家界，引起景區遊客群聚感染，當地演變成全國第二大疫情傳播中心。《張家界日報》昨報道，該市各區縣加強社區管理，原則上不准居民外出；又要求所有公職人員除非必要工作以外，一律在家待命。全市實行交通管制，除防疫相關車輛外，其他車輛禁行。另湖南常德市桃花源旅遊管理區通知，在7月25至27日觀看9場《湘遇·桃花源》演出的777名觀眾列為高風險人群，要求盡快做核酸檢測及向社區報備。

疾控局長轉赴湖南 促遏制疫情

王賀勝前天率國務院聯防聯控機制工作組到長沙，在防疫工作匯報會上要求，必須採取最果斷、最嚴格、最有力的措施，從嚴從緊外防疫情輸出、內防擴散、嚴防輸入，以最快速度遏制疫情傳播。

河南鄭州則要求強化各領域管控，包括實施全員檢測，對社區重點人員排查，以及強化對機場、高鐵站、火車站及長途汽車站等重要交通樞紐管控，要求進入鄭州者檢測體溫及掃健康碼。另該省商丘、駐馬店昨各新增1宗感染。

此外，早前已出現南京關聯疫情的四川、廣東等多城亦要求民眾非必要不出省。北京昨報告新增3宗感染，均為張家界返京人員。北京昨已提升進京管控等級，嚴控中高風險地區及限制出現病例地區的人員進京。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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