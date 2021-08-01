京部委高校醫院央企分期遷雄安 《雄安新區條例》通過 賦自主權

將細化教育醫療住房等疏解政策

新華社昨報道，京津冀協同發展領導小組辦公室有關負責人稱，從今年起，將以在京部委所屬高校、醫院和央企總部為重點，分期分批推動相關非首都功能向雄安新區疏解；並將制定具體實施辦法，進一步明確年度重點工作和時間表、路線圖，成熟一個、實施一個，成熟一批、實施一批；做好疏解項目落地建設的可研、設計、概算等前期工作。

與此同時，將加強風險評估，做好疏解單位的人員思想工作，確保社會和諧穩定。該負責人強調，下一步將進一步細化教育、醫療衛生、社保、住房等疏解政策的具體支持舉措，一單位一策、一企一策。深入完善醫保、財稅等後續政策。根據工作進展和實際需要及時調整完善現行政策，推出新的疏解政策，不斷構建完善疏解激勵約束政策體系，增強雄安新區對疏解單位和人員的吸引力。該負責人稱，目前雄安新區已從規劃階段轉入大規模建設階段，近兩年加快推進120多個重大項目建設，高峰時期有20多萬工人在緊張有序施工。

另據《人民日報》報道，河北省人大常委會7月29日上午議審議通過《河北雄安新區條例》。該條例將於9月1日起施行，是雄安新區首部綜合性地方法規。報道稱，該條例突破體制機制障礙，首次賦予新區管委會法律地位和管理職權，着力賦予雄安更大改革自主權。為雄安規劃建設提供必要的制度供給，同時預留改革發展空間。