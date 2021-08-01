「掃黃打非辦」展「護苗」 網民質疑黃賭毒並列 教育協會：合法校外培訓不應污名化

湖北省「掃黃打非」辦公室官方微信公眾號，日前發布了兩條關於大力整治校外培訓機構的消息，稱為深入開展「護苗2021」專項行動，有效規範教培機構的辦學行為，湖北多地積極開展校外培訓機構文化市場專項整治活動，在該次整治活動中，「掃黃打非」辦是組織者或者參與者之一。廣東省教育廳長景李虎也在《中國教育報》刊文，稱將「雙減」工作納入政府履行教育職責考核。將校外培訓機構治理納入平安廣東建設社會矛盾治理考核、掃黑除惡專項、文明城市創建等考核評比項目。

協會批自媒體斷章取義

兩則消息在內地網絡引起軒然大波。有網民調侃稱，校外補習輔導，居然和黑惡勢力與黃賭毒同等待遇。於2008年成立，由教育部主管的中國民辦教育協會，上周五就上述情况在官網發文稱，經向行政部門求證，證實湖北省「掃黃打非」辦開展的是暑期「護苗」專項行動，主要是對校外培訓機構銷售、贈送非法出版物等行為，進行每年一次的檢查，且已在「雙減」文件下發前結束。協會指摘有關自媒體斷章取義，表示反對將合法校外培訓機構污名化、非法化。

中國基金報上周五稱，「雙減」下發的翌日，提供網課的高途集團創始人、CEO陳向東即召開管理層會議，稱全國13個地方中心，在8月1日前完成關閉，只留鄭州、武漢、成都3個輔導老師中心，每個中心平均上千人，涉及範圍達到上萬人，相當於1/3的人離職。而在社群平台搜尋「裁員」，顯示全是線上教育等課外培訓機構，除高途外，學而思、新東方、掌門、火花思維、猿輔導、好未來等，無一倖免。

市民憂培訓機構將成本轉嫁家長

有北京校外培訓機構人員對本報稱，相關「雙減」政策影響最大的是以K12（指從幼稚園到高中的基礎教育階段）的升學學科補習。但究竟影響有多大，該機構人士稱，尚需觀察。「其實很多機構，還是有偷偷開的，畢竟市場在那裏」。

北京家長劉女士表示，官方發布的「雙減」通知，本意雖是為減輕學生課業負擔和家庭經濟負擔，但在教育資源不平衡和教育考核評價體系未改變的當下，官方對校外教育機構的限制必然會增加教育機構的成本，這部分成本會被直接轉嫁到家長頭上。「就怕是愈整治，窮人家的孩子愈沒有機會學習。普通家庭的負擔也愈來愈重」。

明報記者

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