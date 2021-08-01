台「航母殺手」塔江艦將成軍 陸媒：名不副實 理念落後

指自衛能力不足 隱身效果存疑

澎湃新聞在題為《台灣「塔江」艦提前交付，所謂「航母殺手」名不副實》一文中指出，塔江艦是台灣所謂「國艦國造」計劃的一部分，未來將合計建造238艘各型艦艇，被台媒視為不對稱作戰的有效兵力。文章認為，塔江艦是目前「國艦國造」計劃中運行較好的項目，但也暴露出很多問題。

文章稱，目前台軍急需替代老舊的錦江級導彈巡邏艦。錦江艦裝備聲吶、反潛魚雷和深水炸彈，具基本反潛能力，而塔江艦完全沒有反潛能力，認為建塔江艦真實目的並非替代錦江艦，而是要研製一型反艦導彈發射平台，加強海軍整體反艦能力，提升「以武拒統」能力。

文章指出，塔江艦可攜16枚反艦導彈，火力堪比驅逐艦，但因擠佔艦體空間，只能安裝簡單電子設備，導致其極度依賴友鄰作戰平台和作戰信息網絡，獨立作戰能力極弱。配備雄風三反艦導彈號稱射程400公里，但飛行高度需達1.5萬米，容易被攔截；如採用低空彈道，射程則減至150公里左右。

另外，塔江艦自衛能力不足，隱身效果存疑。海劍二艦空導彈最大射程約30公里，採用傾斜式固定發射箱，不僅限制了發射角，載彈量亦減少，如果對方反艦導彈在30公里外發動飽和攻擊，塔江艦將應接不暇，幾乎沒有機會對對手的航母發動攻擊，「航母殺手」的稱謂名不副實。

批台研發建造能力下降

文章又批評台灣研發、建造能力下降，並以海劍二導彈為例，稱台軍的中科院在垂直發射系統大行其道的21世紀，仍在琢磨傾斜式固定發射箱，甚至研製所謂「整合型版殼斜射式發射架」，也就是考慮隱身問題的傾斜式固定發射箱，目的只為不破壞艦艇的隱身外形。文章指台政軍界、科研部門和造船業的理念落後，難以彌補。