南京疫擴10省市 揚州現打牌群組 國家衛健委稱仍有擴散風險

揚州累計16確診 15人曾去棋牌室

國家衛健委通報的數據整理，自南京此輪疫情7月20日發生以來，截至7月30日，內地新增本土確診個案262宗。目前，已經有江蘇、湖南、北京、四川、遼寧、雲南、安徽、廣東、福建、重慶10省市報告有本土感染者。內地昨日通報上周五新增30宗本土確診，19宗在江蘇；江蘇揚州上周五新增10宗本土確診，累計16宗確診，其中有15人都曾去過棋牌室打牌。

流行病學調查報告顯示，此前一名來自南京的6旬婦人到揚州後，與其姐姐同住，結果雙雙被確診為新冠肺炎。姐妹倆在過去一周有多天分別去過兩家棋牌室打牌。棋牌室成為揚州疫情「引爆點」，臨近城市蘇州、無錫就此加強疫情防控措施，宣布所有棋牌室、麻雀館一律暫停開放。南京上周五新增6宗本土確診亦包括棋牌室業主，以及機艙人員等。

7月全國累計本土確診 近前5月總和

新華社報道，國家衛健委新聞發言人米鋒昨在國務院聯防聯控發布會上介紹，截至目前，7月全國累計報告新增本土確診個案328宗，接近此前5個月總和，已有14個省份報告新增本土確診或無症狀感染者。國務院已先後派出由國家衛生健康委、國家疾病預防控制局領導帶隊的工作組，赴江蘇南京、湖南張家界等地指導疫情處置和醫療救治工作。

國務院副總理孫春蘭赴南京後，據報要求機場及周邊2萬人集中轉運隔離。南京市衛健委副主任楊大鎖昨日介紹，已制定機場總體消毒方案，準備用10天時間對機場全面消毒，對機場工作人員居住地及環境正制定消毒方案。澎湃新聞稱，在南京市區範圍內，除了以祿口機場為中心的附近街道社區，其他地方暫未出現獨立傳播鏈條。

國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華昨日表示，此次疫情主要由Delta變種病毒輸入引起，病毒傳播能力強；加上正值暑假期間，旅遊度假外出人員多，短期內仍有繼續向其他地區擴散的風險。南京目前有931萬常住人口，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，當地現有86家機構的核酸檢測能力能夠達到每天100萬管水平，混採檢測的辦法可以支持2到3天完成全員一輪的核酸檢測。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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