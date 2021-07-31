南京疫源鎖定俄飛抵航班 蔓延8省 孫春蘭抵達指導防疫

江蘇增18本土確診 內媒指航班「前科纍纍」

南京疫情昨已蔓延8省22地，江蘇省衛健委通報，周四（29日）全省新增22人染疫，本土18宗確診個案包括南京市13宗、淮安市1宗、揚州市4宗；無錫市和淮安市各有1宗及3宗本土無症狀感染。全國除江蘇外，湖南和北京周四分別新增2宗及1宗個案。重慶昨另通報2宗新增確診。

南京市疾控中心副主任丁潔昨日通報，已完成本土疫情相關的52宗病毒基因測序工作，基因組序列高度同源；早期報告的機艙清潔人員個案基因序列，與本月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1宗輸入個案序列一致。調查發現，這些清潔工人參加了CA910航班的機艙清掃，工作完成後因為防護服洗脫不規範，可能造成個別人員感染，並在清潔人員之間擴散傳播。

早前有消息稱，南京機場的清潔工作由多家公司承包，清潔人員同時負責國際和國內航班垃圾清運，機場其他工作人員因接觸清潔工或被污染的環境而感染。《中國青年報》報道稱，涉事航班早已「前科纍纍」，曾經多達10次因有境外輸入病例而被國家民航局執行「熔斷」，僅本月就已被3次「熔斷」，至今累計有69宗個案。

據網上流傳影片，周二（28日）還在中南海出席中共中共召開的黨外人士座談會的孫春蘭，昨和國家疾病預防控制局局長王賀勝赴南京指導防疫。這是孫春蘭去年赴湖北、東北，今年初赴河北指導防疫工作後，再次到一線「救火」。據當地人表示，孫春蘭率領的指導組要求南京機場及周邊地區2萬人集中轉運隔離，200多輛巴士負責轉運，之後全面消毒該地區。

廈門機場爆疫 全市核酸檢測

另外，福建廈門昨通報4人核酸檢測陽性，分別是1名廈航國際貨運航班機組成員及其同住3名家人，該員工此前已接種2針疫苗。廈航員工居住的思明區前埔六里小區封閉管理，國內63趟航班及美國洛杉磯航班取消。繼南京後發生機場疫情令當地大為緊張，據廈航員工透露，廈門市長昨日到機場視察，所有員工分A、B組上下班，不得見面，以防交叉感染。廈門全市昨日亦開展核酸檢測。

綜合報道

（新冠疫情）